Mulher grávida é morta a tiros; marido é suspeito

Mulher grávida, de 29 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital das Clínicas de Campo Limpo Paulista, mas não resistiu

Uma mulher militar, de 29 anos, foi morta a tiros dentro de casa na última segunda-feira (25/9) no bairro Chácara Campo Verde, em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. A vítima estava grávida. O marido dela, um homem de 40 anos, é o principal suspeito do crime.

A vítima foi encontrada pela polícia no portão da casa. Ela chegou a ser levada para o Hospital das Clínicas da cidade, mas não resistiu.

O marido da vítima teria enviado mensagens de voz para a irmã dela, tentando explicar por que teria cometido o crime. Ele ainda teria deixado o filho do casal na casa de um irmão.

Todo o sistema de câmeras de segurança que havia sido instalado na casa foi retirado. Na residência do casal foram encontrados um projétil e uma cápsula de munição. No imóvel, havia duas armas de fogo.

Fotos com farda

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a mulher se candidatou para ingressar na Polícia Militar de São Paulo duas vezes em 2021, mas não concluiu o processo seletivo. Apesar disso, ela aparece usando farda em imagens nas redes sociais. Uma investigação foi instaurada para apurar o caso.

“A Polícia Militar do Estado de São Paulo lamenta e se solidariza com familiares da jovem, de 29 anos, vítima de feminicídio, ocorrido nesta segunda-feira (25), na cidade de Campo Limpo Paulista. A Instituição esclarece que a mulher não faz parte dos quadros da Instituição e embora tenha se candidatado por duas vezes no ano de 2021, ela não concluiu os processos seletivos. Em relação às imagens da vítima fardada, foi instaurada investigação para apurar os fatos”, diz a SSP em nota.