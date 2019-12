Mulher garante que spray de cannabis melhorou – e muito – sua vida sexual

O que é preciso para ter um corpo de verão? Barriga chapada e bumbum na nuca? Que nada! É preciso apenas ter um corpo e estar no verão! A ideia já é difundida há alguns verões nas redes sociais e voltou com força total com um post da modelo plus size Letticia Munniz.

arrow-options Reprodução/Instagram/@letticia.munniz Foto de Letticia Munniz de biquíni cavado rendeu diversos comentários no Instagram

Letticia usou seu perfil no Instagram para publicar uma foto na qual aparece usando um biquíni bem cavado. A imagem de uma mulher bonita e segura com suas curvas exibindo o corpo de verão chamou a atenção por um detalhe: a vulva marcada pela calcinha modelo asa-delta escolhida por ela. Mas engana-se quem pensa que isso a incomodou.

arrow-options Reprodução/Instagram/@letticia.munniz Mais uma das fotos de Letticia Munniz da hashtag “corpo de verão”

“Postando essa aqui porque eu amei que vocês amaram ver que eu tenho ppkão e uso biquíni cavadão SIMMMM!”, escreveu a modelo na legenda da imagem.

Ainda no texto, Letticia diz que a imagem é parte da ideia de incentivar outras mulheres a também mostrarem seus corpos – sejam como eles como forem no verão . Ela tem reunido no Stories do Instagram essas fotos com a hashtag #corpodeverão.

“Tô feliz demais com a repercussão das fotos que vocês estão postando! To recebendo tanta mensagem linda de mulheres que estão se libertando com a liberdade de vocês!

To emocionada!”, falou a modelo.

Ela ainda deixa uma mensagem: “Um verãozão lindo e sem calor pra todo mundo!!!!”.