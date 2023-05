Mulher ganha bombons de presente e morre após comê-los; polícia apura envenenamento

Além dos bombons, a mulher recebeu um buquê de flores. Após pegar o pacote, Lindaci seguiu para um salão de beleza, de onde ligou para parentes e amigos a fim de descobrir quem havia enviado o presente, pois o embrulho não tinha remetente. Ela chegou a comentar com as pessoas no local que estava com medo de comer os chocolates “porque eles poderiam estar envenenados”.

Nas ligações, Lindaci descobriu que os bombons foram enviados pelo ex-marido, o que teria deixado a mulher segura no sentido de comer os doces. Logo em seguida, ao sair do salão, a vítima passou mal na rua. De acordo com a irmã de Lindaci, a cuidadora entortava os braços e revirava os olhos. Socorrida por policiais militares que passavam na rua, ela foi levada para o Hospital do Andaraí, onde já chegou morta.