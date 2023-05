Mulher foi enforcada e apanhou do ex mesmo estando abraçada ao filho

Justiça converteu para preventiva a prisão do agressor; vítima foi violentada durante quatro dias na região de Venda Nova

A Justiça converteu, nesta quarta-feira (17), para preventiva a prisão do homem de 34 anos suspeito de agredir a ex durante quatro dias no bairro Jardim Leblon, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A vítima foi resgatada após escrever um bilhete e enviar dentro do caderno do filho, de 4.

Na decisão do juiz de direito Joaquim Morais Júnior, o magistrado elencou os momentos de drama vividos pela mulher, que chegou a ser ameaçada de ter o pescoço cortado. O suspeito invadiu a casa da ex após ter destravado a janela do quarto da vítima.

O homem foi preso recentemente, justamente por agredir a mulher, persegui-la e mantê-la em cárcere privado. Ao entrar na casa da vítima, ele a culpou por ter ido para a cadeia, mas alegou que ficar detido não o seguraria e prometeu matá-la, mesmo que fosse na presença de policiais.

“O autuado começou a enforcar a vítima, que chegou a ficar sem fôlego, enquanto segurava a criança, que ainda dormia, para tentar conter as agressões do autor”, disse o magistrado em um dos trechos da decisão. A mulher foi ofendida com palavras de baixo calão e ameaças de morte.

“Desferidos socos e chutes em várias partes do corpo da vítima, além de puxões de cabelo. Enfiou o dedo no olho esquerdo, causando um hematoma, dizendo que iria furar o olho”. Em determinado momento, o homem pegou um facão e bateu a lâmina nas costas da ex e em outras partes. Ele disse ainda que iria cortar o pescoço dela.

Durante os dias de cárcere privado, o homem ficou com as chaves do imóvel em mãos para impedir a fuga da vítima. O suspeito levou o filho até a escola juntamente com a vítima, mas a alertou que seria executada caso tentasse pedir ajuda.

O socorro veio após a professora da criança ler o bilhete escrito pela vítima. O homem, mesmo tendo ficado alterado e resistente, foi detido em flagrante. Diante da real ameaça contra a vida da mulher, o juiz converteu a prisão para preventiva – que não há prazo pré-definido.

A vítima ainda receberá assistência jurídica integral prestada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.