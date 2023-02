Mulher foge de casa após sofrer agressão do marido e cárcere privado

Vítima começou a sofrer agressões em uma feira de Planaltina. Ela conseguiu fugir de casa e o marido acabou detido

Uma mulher, de 35 anos, conseguiu fugir de casa, na tarde deste domingo (5/2), após sofrer agressões do marido na Quadra 2 do Arapoanga (Planaltina). A vítima foi vista apanhando do companheiro em uma feira na região administrativa e sendo arrastada para casa. No imóvel, a mulher ficou em cárcere privado. Vizinhos chamara a polícia por volta de 12h.

De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), testemunhas contaram que o homem estava drogado e se trancou na residência com uma faca. Após um descuido do agressor, a vítima conseguiu fugir do imóvel. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF). Estava com algumas escoriações pelo corpo, mas não aceitou ser levada ao hospital.

Após algumas horas de negociação a PMDF conseguiu entrar no imóvel e conter o autor. Ele foi levado ao Hospital de Planaltina, onde recebeu atendimento médico e depois encaminhado para a carceragem.

O caso está sendo investigado pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).