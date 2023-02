Mulher flagrada fazendo sexo em praia, diz que estava desorientada após uso de remédio

A mulher trans filmada fazendo sexo com dois homens no espigão da Praia de Iracema, ponto turístico de Fortaleza, pediu desculpas pelo ocorrido e disse que está passando pelo “pior momento” da vida dela por conta da exposição das imagens. Segundo ela, o uso de uma medicação controlada a deixou “desorientada”.

O ato sexual dos três foi visto por pessoas que passavam pelo local. Além disso, o momento foi gravado por uma testemunha e o vídeo viralizou nas redes sociais na última segunda-feira (6).

“Tô passando pelo pior momento da minha vida. Chegaram a mim querendo me levar numa favela para me punir por isso, mas acho que os mesmos sentiram meu choro de arrependimento e vergonha, pois eu não estava em mim e me deram uma oportunidade. […] Só sei chorar e minha mãe também, pois nunca pensei chegar nesse nível e eu espero do fundo do meu coração que vocês me perdoem. De verdade”, publicou a jovem que terá a identidade preservada.

Segundo a mulher, no último domingo (5) ela foi a um pré-carnaval, durante a festa usou um ansiolítico que nunca havia experimentado e “perdeu a noção”.

“Me lembro de poucas coisas, pois quase virei a noite bebendo. Fiquei bastante desorientada, essa filmagem foi por volta das 5 horas da manhã. […] Apareceram esses dois caras e me chamaram, eu nem lembro, na verdade, como chegamos nessa ponte, só sei que eu não tenho essas lembranças. Podem falar que é loucura e é! Acho isso muito vergonhoso, por isso neguei até antão. Venho pedir mil perdões a todos os ofendidos”, escreveu.

Ainda conforme a mulher, ela estava “fora de si” e não se reconhece nas imagens que viralizaram nas redes sociais.

+

“Essa menina do vídeo não sou eu, é a droga exagerada. Nunca mais aceito drogas sem conhecer elas. Isso serve de aprendizado a qualquer pessoa. Estou desabafando e chorando muito. Perdão”, conclui a mulher na publicação.

Fazer sexo em via pública é crime de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal, com pena prevista em detenção, de três meses a um ano, ou multa.

O Código Penal também estabelece que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar esse tipo de conteúdo, sem o consentimento dos envolvidos, é crime, conforme o artigo 218.

Vídeo: