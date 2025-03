Mulher flagra traição, perde o controle e morde marido e amante

Homem e amante foram socorridos pelo Samu após agressão a mordidas; esposa traída foi detida pela polícia.

Casos de traição frequentemente geram reações inesperadas, mas um episódio ocorrido em Parnaíba, no Piauí, chamou a atenção pelo desfecho inusitado. Revoltada ao flagrar o marido com outra mulher, Tatiane, como foi identificada a esposa traída, perdeu o controle e atacou os dois com mordidas, deixando ferimentos pelo corpo de ambos.

A reação inusitada levou o casal traído a precisar de atendimento médico. Equipes do Samu foram acionadas para socorrer o homem e a amante, enquanto Tatiane acabou detida pela polícia.

O caso rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde a própria mulher explicou sua versão dos fatos em uma entrevista. “Eu descobri uma traição, o bonitão ali disse que não tinha nada com ninguém. E aí chegou em casa com a outra, agora está achando ruim eu ter surtado, já que ele disse que eu não tinha motivo nenhum”, desabafou. Ela ainda ressaltou que o companheiro sempre negou qualquer infidelidade. “Ele disse que nunca me traiu, nunca ficou com ninguém…”, acrescentou, rindo de desespero.

“TAMBÉM MORDI ELA”

Tatiane detalhou a agressão, revelando que não poupou a amante. “Também mordi ela, bati nela, e ela está no Samu. […] Bati nos dois, fui presa… Ele me esfaqueou e não aconteceu nada com ele, já eu mordi ele e fui presa”, disparou. A mulher mantinha um relacionamento de cinco anos com o homem, com quem tem um filho.

Ao ser questionada se pretende reatar com o companheiro, Tatiane foi categórica. “Não! Eu quero que ele vá para o inferno… Isso que eu quero!”, declarou.

O estado de saúde do homem e da amante não foi divulgado, mas a polícia investiga o caso e poderá enquadrar Tatiane por agressão corporal.