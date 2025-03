Mulher flagra marido com amante e atropela os dois; carro tomba e ela foge sem prestar socorro

D.S.O, de 36 anos, e E. Q. de M., de 36 anos, ficaram feridos após serem atropelados pela esposa do homem na noite desta segunda-feira (24), no km 2 do Ramal da Piçarreira, na região do Benfica, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da mãe de mulher atropelada, sua filha estaria tendo um suposto caso com o parceiro atropelado, que é casado. No início da noite desta segunda-feira, a vítima pilotava uma motocicleta modelo Titan 160, de cor azul, com ele na garupa. A esposa do homem percebeu que os dois estavam juntos na moto, que trafegava no sentido bairro-centro. Neste momento, ela começou a persegui-los com um veículo modelo Gol, de cor branca e placa NAE-9610.

A perseguição durou cerca de 1 km. Ao se aproximar da motocicleta, a motorista jogou o carro contra os dois, atropelando-os. Em seguida, perdeu o controle do veículo, que bateu em um barranco na lateral do ramal e tombou. Após o atropelamento, a motorista fugiu a pé do local do incidente.

A amante sofreu uma possível fratura no fêmur e na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo. Já o homem teve cortes na boca, na língua e no nariz.

Populares que passavam pelo local pararam para ajudar as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Após avaliação médica, ambos foram estabilizados e encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanecem em estado de saúde estável.

A motocicleta foi retirada do local por familiares. Já o veículo da motorista acusada permaneceu tombado, e ela fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Os pais da dona da motocicleta também estiveram no local e acionaram policiais militares do 2° Batalhão, via Copom, para que o caso fosse registrado como tentativa de homicídio.