Mulher finge ter câncer terminal, arrecada R$ 65 mil e duro castigo vem à tona

Dona de sex shop conta quais foram os sex toys mais procurados

São Paulo – Isolamento, distanciamento social, quarentena… O fato é que esse período está mudando nossa relação com nós mesmos e com nossos parceiros. Seja para aqueles que estão isolados juntos ou pra quem precisou ficar separado, o momento é de se reinventar.

Nesse contexto, os sex toys têm mais do que nunca sido aliados de mulheres e casais nos últimos meses. Conversamos com a Maisa Pacheco, dona de uma sex shop em São Paulo, que nos contou quais brinquedos estão fazendo mais sucesso atualmente.

1. Calcinha vibratória

Trata-se de vibrador para calcinha com 10 intensidades, controlados através de um controle remoto sem fio que possui alcance de até três metros. Ele é potente e super silencioso, além de ser recarregável. Pode ser usado a qualquer momento em qualquer lugar.

Brinquedo que pode ser aproveitado tanto por quem está sozinha quanto por quem quer se divertir com o parceiro, deixando ele com o controle remoto controlando a intensidade das vibrações.

2. Vibrador para casais

Partner Plus é um vibrador para dois. Ele é usado durante o ato sexual e estimula simultaneamente o pênis e o clitóris. Ideal para quem quer aproveitar o momento para tentar coisas novas.

3. Vibrador bluetooth

Um vibrador perfeito para uma brincadeira em lugares públicos, graças ao sistema bluetooth tem um alcance de até 6 metros. O brinquedo funciona por meio de um aplicativo que pode ser baixado nos sistemas Android e iOS.

4. Mini vibrador

Um clássico de valor acessível, é um produto que quase não sai da lista de mais vendido dos sex shops. O Power Bullet é um mini vibrador simples, ideal para estimulação do clitóris e pra incrementar a sua masturbação.

5. Vibrador wi-fi

Um dos vibradores mais completos do mercado atual, este item tem o principal foco no estímulo do ponto G. Também pode ser controlado remotamente por smartphones, via wi-fi, sendo versátil para brincadeiras com o parceiro, mas também garantindo o seu prazer quando estiver sozinha.

O Lush tem diversas funcionalidades únicas, como vibrar no ritmo de uma música da sua escolha e até criar um padrão de vibração próprio que poderá ser compartilhado no app!