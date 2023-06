Pelas redes sociais, Alyssa Konkel, de 26 anos, compartilhou o momento e brincou com a situação, apesar do incidente ter deixado alguns ferimentos.

