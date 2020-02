Mulher fica desfigurada e perde rim após peeling facial

arrow-options Revista educação Professores recebem ajuste salarial

Os professores da rede estadual de São Paulo receberão, a partir de março, um abono salarial de até 12,84% . Apesar de disponível apenas a partir do próximo mês, o valor atualizado abarcará também os salários de janeiro e fevereiro, que serão pagos de forma retroativa.

No total, 260.142 mil docentes, ativos e inativos, se beneficiarão do reajuste, que fará com que a remuneração dos profissionais atendam ao piso nacional para professores da educação básica, estabelecido pela Lei do Piso (Lei nº 11.738/2008).

Os professores que lecionam para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com carga horária de 40 horas semanais, sairão de uma remuneração mensal de R$ 2.577,74 para R$ 2.886,24, valor do piso salarial.

Já o salário dos docentes que atendem alunos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, saltará de R$ 2.585,01 para os mesmos R$ 2.886,24, previstos por lei.

Para viabilizar o aumento salarial, será feito um investimento de R$ 590,6 milhões por ano, por parte do governo do estado. “O professor é peça fundamental no processo de aprendizagem. Estamos empenhados em valorizá-lo cada vez mais”, destaca o secretário de educação do Estado de SP, Rossieli Soares.

Um plano de reestruturação da carreira docente existe desde novembro do ano passado. As diretrizes do projeto pretendem que, em 2022, o salário inicial do professor no regime de 40 horas semanais seja de R$ 3,5 mil, o que representaria um aumento de 35,4% sobre o valor que era pago até então, de R$ 2,585.

O plano pretende ainda que professores no topo da carreira cheguem a receber um salário salário de R$ 11 mil. O projeto, no entanto, ainda precisa ser encaminhado à Assembléia Legislativa de São Paulo.