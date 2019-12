Mulher fica deformada após reação alérgica a tintura de cabelo

O presidente da China elogiou hoje (18) a “implementação séria” em Macau do princípio “um país, dois sistemas”, ao chegar à cidade para presidir as cerimônias do 20º aniversário da região administrativa especial chinesa.

Xi Jinping destacou “os sucessos e progresso” de Macau desde que a China reassumiu o exercício da soberania em 20 de dezembro de 1999, após mais de 400 anos de administração portuguesa no território.

“Tanto o governo central como os chineses do continente estão orgulhosos da experiência e implementação séria em Macau da política “um país, dois sistemas”, disse o líder chinês.

A visita do presidente chinês a Macau é cercada por medidas excepcionais de segurança porque a vizinha Hong Kong, região administrativa especial, continua, há seis meses, palco de protestos antigovernamentais.

“Vale a pena sublinhar que o modelo para o futuro desenvolvimento de Macau tem de ser construído de forma conjunta”, defendeu o líder chinês.

Xi Jinping prometeu falar com “pessoas de todas as esferas da sociedade” durante a visita a Macau para conhecer melhor os problemas da cidade.