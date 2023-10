Mulher fica com homem comprometido e avisa namorada dele: ‘não me culpe’

Tuíte com mensagem viralizou e gerou debate sobre traição

A traição não sai do noticiário em 2023. O ano começou com Shakira cantando sobre ser traída e se encaminha para o fim com o gosto amargo da música “Chico”, de Luísa Sonza, dedicada a um homem que supostamente também a traiu. Fora dos holofotes da fama, histórias desse tipo se repetem: nesta semana, um tuíte viralizou com o relato de uma mulher que se envolveu com um homem comprometido e, depois, contatou a namorada dele para se desculpar.

Uma usuária do X (antigo Twitter), identificada como Thamires, compartilhou a mensagem com a legenda: “fui corna”. Leia o recado deixado pela mulher após a traição, editado para melhor compreensão:

“Preciso te contar uma coisa que tem pesado bastante na minha consciência, mesmo eu não tendo culpa. Mas, como mulher, acho que o mínimo que posso fazer é te contar. Já passei por isso e agradeço até hoje por terem me contado, então não seria diferente da minha parte para com outra pessoa. Na quinta-feira, fui em um evento, e seu namorado, o Lincon, pediu meu contato, conversamos e, na mesma noite, acabou que ficamos. Depois que tudo rolou, ele veio me contar que tinha namorada. Talvez você se pergunte se em nenhum momento eu perguntei se ele tinha namorada, e a resposta é: não. Eu jamais imaginaria que ele teria a cara de pau de pedir meu contato mesmo namorando, então, por favor, não me culpe por isso. Depois que ele me contou sobre ser comprometido, eu até aceitei ser amiga dele, mas isso tem pesado muito, então não quero a amizade de uma pessoa assim”.

O tuíte tinha cerca de 1.600 respostas até a publicação desta matéria. A autora respondeu aos recados de apoio e indicou ter terminado o namoro de cerca de cinco meses após a revelação. “Deve ter me traído mais, com certeza”, concluiu.

Alguns comentários tentaram levantar debates sobre a situação. “O que me chama atenção na monogamia é que a pessoa faz mil coisas muito boas e, pelo simples fato de beijar outra pessoa, tudo o que fez de bom se torna inválido, e esse único suposto erro se sobressai a todas as suas qualidades. Não está na hora de mudar essa lógica?”, questionou um usuáriom, ao que Thamires retrucou apenas: “não”.