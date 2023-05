Mulher fica 5 dias sem trocar absorvente por gostar do “cheiro podre”

“Eu acho que tem um cheiro muito gostoso… Eu gosto daquele cheiro de peixe e cadáver”, disse a influenciadora Ana Lígia Canieto

Na última semana, uma mulher viralizou nas redes sociais ao dizer que fica cinco dias com o mesmo absorvente quando está menstruada. Em vídeo publicado no TikTok, a influenciadora Ana Lígia Canieto confessou que gosta do cheiro de “morte” que fica no produto.

“Está do jeito que eu gosto. Está um cheiro de peixe, com cadáver, com cheiro da morte […]. É um cheiro misturado e eu gosto. Por isso, eu deixo cinco dias, quatro dias, porque acumula a sujeira”, relatou Ana Lígia, afirmando que estava há quatro dias sem trocar o absorvente no momento da gravação.

A influenciadora completou o seu relato dizendo que o odor do produto se assemelha a “um cheiro de esgoto com sardinha”. Na legenda do vídeo, ela ainda escreveu: “Quando as pessoas ficam sabendo que já fiquei cinco dias sem trocar o absorvente”.

Ainda na publicação, Ana Lígia contou que usava anticoncepcional há cerca de sete anos, mas parou recentemente.

O medicamento teve como efeito a diminuição do fluxo menstrual, fazendo com que o seu sangue tenha o aspecto de “borra de café”. Isso possibilitou que a influenciadora ficasse dias sem trocar o absorvente.

Não se sabe se a mulher está falando sério ou não, mas muitos internautas não gostaram do que ouviram. “Misericórdia, em 1 dia eu troco umas seis vezes, moça”, disse uma pessoa. Outra comentou: “Eu começo a ficar toda irritada usando o mesmo durante 1 hora, imagina 5 dias”.

Assista aos vídeos abaixo:

