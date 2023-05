Mulher faz teste de DNA e confirma caso do marido com sua mãe há 22 anos

Uma mulher diz que “sua vida foi destruída” após realizar um teste de DNA que revelou que seu marido viveu um caso secreto com sua mãe e que ele é o pai de dois de seus irmãos. As informações são do Uol.

Sem se identificar, a mulher contou em um depoimento no Reddit que conheceu o marido quando tinha 15 anos. “Fiquei grávida aos 17 e fomos morar com meus pais”, relatou.

Pouco tempo após o nascimento da filha mais velha, eles se casaram e se mudaram para a fazenda de falecido avô da mulher, que ficava ao lado da casa dos pais.

Ela diz que o relacionamento era “bom”, com passeios à noite, trocas de presentes e sexo ao menos duas vezes por semana. Assim, o casal teve mais três filhos. Ela está grávida novamente.

Porém, um dia, ao retornar para casa depois de uma viagem com as amigas, ela encontrou a mãe e seu marido juntos, em seu quarto, fazendo sexo.

A mãe, quase nua, fugiu correndo para a casa vizinha. Ao fazer os cálculos, a mulher contou que ficou horrorizada ao perceber que seus irmãos gêmeos e o irmão mais novo poderiam ser filhos do marido. Indignada, ela decidiu contar tudo ao pai.

DNA comprova paternidade

Ela conseguiu fazer com que o marido confessasse o que acontecera ao seu pai, que acabou expulsando a esposa de casa. Ela está morando agora com a irmã da denunciante, de 38 anos.

O pai da mulher insistiu em fazer um teste de DNA nos seus três filhos mais novos. Ficou comprovado que os gêmeos são filhos biológicos do genro.

Agora, a denunciante e seu pai estão tentando vender suas casas para comprar uma propriedade maior em outro lugar, onde possam viver juntos.

Ela acrescentou que, como a casa ainda está no nome do pai, o marido não receberá dinheiro com a venda, e nem sua mãe. Além disso, é provável que sua mãe não receba pensão alimentícia.

“Ele engravidou minha mãe menos de uma semana após me engravidar e, embora eu achasse tão fofo e divertido compartilhar uma experiência de gravidez com minha mãe, ela estava grávida dos meio-irmãos de meus filhos”.