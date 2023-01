Reprodução/TikTok Mulher faz sobrancelha da filha de 4 anos e divide opiniões na web

Uma mãe viralizou no TikTok após publicar um vídeo em que aparece removendo alguns pelinhos da sobrancelha da filha, de quatro anos de idade. No post, a mulher, que disse ser designer de sobrancelha e formada em micropigmentação, começa o procedimento com uma linha e em seguida, retira o excesso com uma lâmina, enquanto a criança aguarda quietinha, sem demonstrar qualquer dor ou incômodo.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

“Eu vou limpando a sobrancelha dela bem devargarzinho, vou tirando o excesso de pelinhos que tem na testa. Gente, ela tem muito pelo na testa. Ela é muito cabeluda. Quando limpa, dá uma sensação de que o rosto está limpo”, declara a mãe.

Na sequência, ela garante que a sobrancelha da filha continua grossa, ou seja, que não afina, só “limpa”. A internauta também alega não fazer isso sempre: “É uma vez no mês e olhe lá. Eu espero encher bem, apesar de que cresce em três dias”.

Depois de limpar o excesso, a mãe ainda passa um “gelzinho” nos pelos, levantando-os, tendência conhecida como “brow lamination”. Ela mostra a filha conferindo o resultado no espelho e alega que a criança ama fazer as sobrancelhas.

O vídeo, que até o momento de publicação desta matéria já alcançou mais de 1,9 milhão de visualizações e 117 mil curtidas, atraiu a atenção dos internautas. “Confesso que no começo fiquei meio assim, depois vi que você está certissíma, mãezinha. Você sabe o que está fazendo e ficou super natural e linda”, disse uma usuária.

“Eu sofria bullying por causa da sobrancelha. Você está super certa! Se não dói e ela gosta, continua”, afirmou outra. “Só quem teve sobrancelha grossa na infância sabe o tanto que é bom tirar. Sofri muito bullying porque nunca deixavam eu fazer”, comentou mais uma.

Mas houve também quem não aprovasse a ideia… “Acho que criança tem que ter suas fases. Por isso estão tudo com autoridade”, criticou uma internauta. “É só uma criança”, pontuou outra.

Confira o vídeo abaixo!





Fonte: IG Mulher