Mulher fatura R$ 480 mil por mês gravando conteúdo erótico com idosos

A modelo do OnlyFans Wisconsin Tiff fatura alto gravando conteúdo erótico com homens idosos

O fetiche por homens mais velhos é muito comum, mas, além de usá-lo para ter prazer, a modelo Wisconsin Tiff, de 35 anos, começou a gravar conteúdo erótico com esse segmento e faturar alto.

De acordo com o Daily Star, a musa do OnlyFans fatura cerca de R$ 120 mil por semana, cerca de R$ 480 mil por mês, com os conteúdos, que são feitos apenas com homens idosos (ou com mais de 40 anos).

“Eu estava fazendo [vídeos para o] TikTok sobre homens mais velhos e estava me divertindo, então, decidi fazer conteúdo com eles. Eu faço porque me divirto, é muito fácil trabalhar com eles”, afirmou.

E você, gosta de homens mais velhos?