Mulher expulsa família do marido de casa por não ajudar na limpeza; vídeo

“Peguei tudo o que achava deles e fui colocando no portão, com uma mochila do meu marido.” A tiktoker Karolina Leite divulgou o testemunho de uma mulher que expulsou a família do marido de sua casa depois que os parentes deixaram o local sujo e se recusaram a ajudar na limpeza.

A influenciadora compartilha vídeos nos quais ela faz faxina enquanto narra histórias enviadas por seus seguidores.

“Primeiro dia, fiz almoço, todo mundo sentou, comeu, não me ajudaram em nada, muito menos lavaram um prato”, começou a influencer.

“No segundo dia, acordei cedo e fiz o café da manhã para todos sozinha – até porque ninguém me ofereceu ajuda. Os bonitos sentaram, comeram, novamente não lavaram nem uma xícara e saíram para passear e não me convidaram para ir junto. Minha casa estava uma zona!”, continuou Karolina.

Conforme o relato, a seguidora ficou responsável por limpar a casa e preparar o almoço a pedido do marido. No entanto, quando o restante da família chegou, eles simplesmente comeram e, mais uma vez, não se deram ao trabalho de lavar um único prato.

“Me queixei com meu marido, dizendo que eles deveriam, pelo menos, lavar a louça que sujaram”, desabafou a seguidora, na voz de Karolina.

No terceiro dia, após mostrar insatisfação com a situação, a leitora preparou o café da manhã para todos e se aprontou para sair.

“Minha cunhada me perguntou para onde eu iria, e eu simplesmente falei para ela: ‘Eu vou sair com vocês’. Aí, ela teve a coragem de me perguntar quem iria lavar a louça”, contou.

Segundo a seguidora, toda a família saiu junta e deixou a bagunça para trás, sem ser tocada. Ao retornarem, a mulher decidiu trancar-se no quarto, determinada a não cozinhar mais. Foi nesse momento que o marido veio questionar quando o almoço estaria pronto e quem iria limpar a bagunça do café.

O momento crítico ocorreu quando a sogra e as cunhadas da jovem argumentaram que era obrigação dela realizar todas as tarefas domésticas, já que elas eram visitas. Nesse instante, Karolina relatou que a seguidora expulsou todos de sua casa.

“Peguei tudo que achava deles e fui colocando no portão, junto com uma mochila do meu marido”, revelou.