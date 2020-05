Mulher escapa de sequestro e tem carro roubado em São Mateus

Apesar das buscas realizadas em toda a região que compreende os bairros Santo Antônio, Bonsucesso, Morada do Lago e Aroeira, o bandido não foi localizado segundo relato da Polícia Militar.

Um bandido armado de revólver rendeu por volta das 9 horas desta sexta-feira (29) a dona de um Fiat Toro placas PPZ-3829 identificada pelas iniciais L.S. Natale, de 32 anos e fugiu com o carro. No momento que o bandido obrigava a vítima entrar para dirigir para ele, a mulher correu escapando de um possível sequestro.

Desesperada a mulher entrou no supermercado Santo Antônio que fica em frente à Rua Pascoal Briochi, onde foi rendida, gritando por socorro. A Polícia Militar foi acionada e logo entrou em ação.

Através de câmeras de vídeo monitoramento os policiais descobriram que o bandido fugiu em direção ao Bairro Bonsucesso e durante as buscas ainda na manhã desta sexta-feira localizaram o carro abandonado por volta das 11 horas no Bairro Morada do Lago, em uma plantação de eucalipto.

Apesar das buscas realizadas em toda a região que compreende os bairros Santo Antônio, Bonsucesso, Morada do Lago e Aroeira, o bandido não foi localizado segundo relato da Polícia Militar.