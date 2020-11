Mulher escapa de estupro, mas é esfaqueada por criminoso dentro de casa 

Uma mulher conseguiu escapar de uma tentativa de estupro, mas acabou sendo esfaqueada por um homem que invadiu sua casa, no bairro Eldorado, na Serra. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (27). A vítima foi levada para o hospital em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar, inicialmente, houve um acionamento para atender uma ocorrência no bairro com uma vítima de esfaqueamento.

Quando os policiais chegaram ao local, a mulher já estava sendo atendida pelo Samu e, em seguida, foi encaminhada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, em Vitória.

Ainda segundo os militares, testemunhas afirmaram que a vítima foi atacada por um homem que entrou na sua casa com uma faca, enquanto ela descansava.

O suspeito teria tentado estuprar a vítima, mas ela reagiu e conseguiu correr. No entanto, durante a fuga, ela foi atingida por golpes de faca, que deixaram ferimentos no rosto, braços e costas da vítima. Após o crime, o homem fugiu e ainda não foi encontrado.

