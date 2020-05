Mulher ensina como fazer máscara de meia sem precisar de costura

Em tempos de coronavírus, a única peça indispensável no guarda-roupa é a máscara de proteção facial. Pensando nas pessoas que tem poucos recursos, uma mulher publicou um vídeo no aplicativo TikTok sobre como fazer máscara com meia – e sem costura.

Reprodução/ tiktok Mulher ensina como fazer máscara de meia sem precisar costurar

Sofia Aggoune postou em seu perfil @sofiaaggnone um vídeo curtinho ensinando a fazer a máscara de proteção. Durante a gravação ela ensina passo a passo como cortar a meia da maneira correta para que encaixe no rosto.

Primeiro ela pega uma meia e vira de cabeça para baixo para que a ponta do dedo fique no topo. Em seguida, dobra a ponta do dedo para tocar o calcanhar e corta com tesoura ao longo da dobra.

Sofia então descarta a seção dos dedos e corta todo o lado da meia que não tem o calcanhar. Em seguida, ela abre o tecido em uma forma retangular e dobra o material pela metade da largura ao longo da seção que era o calcanhar.

A próxima etapa é virar o tecido para que o calcanhar fique voltado para baixo e, em seguida, faz dois pequenos cortes ao longo de um dos lados para criar tiras para contornar as orelhas. Assista ao vídeo abaixo para entender melhor:

A dica fez sucesso tanto no TikTok como em outras redes sociais como o Twitter . Os internautas compartilharam o DIY com comentários “Brilhante! Um novo uso para algumas meias de corrida decentes que têm buraco!”; “O que é essa bruxaria”, etc.

Lembre-se! O recomendável é que a máscara caseira tenha, pelo menos, duas camadas de tecido.