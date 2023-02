Mulher encontrada morta no rio, amarrada e com sacola presa à cabeça

O local do rio onde o corpo da mulher estava fica próximo ao distrito de Ponte do Itabapoana e num trecho perto da represa da usina hidrelétrica Pedra do Garrafão.

Moradores da localidade de Garrafão, em Mimoso do Sul, encontraram o corpo de uma mulher nesta segunda-feira (27) dentro do Rio Itabapoana. Chamou a atenção que a vítima estava com uma sacola plástica na cabeça e o corpo amarrado a um pedaço de coluna, que foi lançado na água.

A Polícia Militar informou que por volta de 13 horas recebeu uma denúncia anônima a respeito de um corpo encontrado próximo à antiga Ponte dos Pescadores, situada em uma estrada desativada, que fica paralela à Rodovia ES-297, que liga a BR 101 a Apiacá, na altura do Km 37.

O local do rio onde o corpo da mulher estava fica próximo ao distrito de Ponte do Itabapoana e num trecho perto da represa da usina hidrelétrica Pedra do Garrafão.