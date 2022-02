Mulher encontra carro sujo e descobre homem nu escondido em porta-malas por três dias

Mais um caso bizarro viralizou no TikTok nos últimos dias. Uma mulher canadense descobriu que um homem nu havia passado três dias escondido no porta-malas do carro dela. Dias antes, ela havia encontrado o banco do passageiro do veículo completamente sujo de terra.

Bethany Coker compartilhou na rede social um vídeo do carro sujo, confusa. “Parece que alguém rolou na lama e entrou no meu quarto. Nós andamos de carro ontem mas eu não acho que fui eu que fiz isso”, disse.

“Eu não percebi até eu entrar e ligar o carro. A única explicação lógica é que algum homem em situação de rua e sujo dormiu no meu carro”, completou Bethany, que também mostrou o banco depois de uma limpeza.

Dois dias depois, na quarta-feira (2), a mulher notou que a suposição podia estar correta: em outro vídeo publicado no TikTok, ela mostra que havia um homem nu escondido no porta-malas do veículo.

“É um rito de passagem. Eu sou filho do Papa”, disse o homem quando Bethany questionou como ele havia entrado no carro. Em sequência, o vídeo mostra policiais abrindo o porta-malas e conversando com ela. “Durante toda a minha carreira, nunca vi algo assim”, diz um dos agentes.

Na legenda da publicação, ela escreveu que o homem estava dentro do veículo desde sábado (29). Ela ainda respondeu comentários de usuários, dizendo que o homem era considerado desaparecido e que ele está internado em uma instituição psiquiátrica.

Bethany Coker não postou mais nada no TikTok desde então, mas uma entrevista dela para a emissora canadense Global BC deve ser transmitida nesta sexta-feira (4). Em uma prévia da entrevista publicada pela emissora, ela comenta sobre o caso.

“Primeiro eu achei que alguém estava fazendo uma pegadinha comigo. Quando eu percebi o que estava acontecendo, continuei filmando, porque não tinha certeza do que ia acontecer. Eu não fazia ideia de quem era o cara, se ele era perigoso…”, diz ela no vídeo.