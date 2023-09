Mulher encontra amante do seu marido ‘pelada’ e tem reação maluca; vídeo

Viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (06) um vídeo onde mostra o momento em que uma jovem é brutalmente espancada por uma outra mulher, enquanto estava pelada. O caso teria acontecido na Colômbia.

De acordo com informações de internautas, a moça nua estaria vivendo um romance com um homem casado e ela mesma resolveu marcar um encontro com o rapaz. Ela só não sabia que quem estava respondendo as mensagens no celular era a mulher dele, que pegou o endereço do ‘abatedouro’ e resolveu fazer uma surpresa.

A jovem amante estava esperando o casado na cama, totalmente despida. Ela esperava tudo menos uma surra dessa, com direito a chutes na costela, socos e pisão.

Vídeo: