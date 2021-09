Mulher encaminha “nudes” do amante para o marido, que descobre traição e mata amigo

Um homem foi preso suspeito de matar a tiros o próprio amigo no município de Itapetinga, a 562 km de Salvador. A vítima, Joadson Souza Santos, 35 anos, estava tendo um caso com a esposa do suspeito, segundo a Polícia Civil. O crime ocorreu às 21h de quinta-feira (26/8) e o preso foi localizado quatro horas após. Ele confessou o homicídio.

Agentes da 1ª Delegacia Territorial apuraram que o atirador, de nome não revelado, descobriu sem querer que Joadson estava se relacionando com a sua esposa. No dia do crime, a vítima, que trabalhava em um frigorífico, teria ido ao lugar para encontrar com a mulher, mas antes ele foi executado no interior de um veículo.

“Com o apoio dos familiares, conseguimos desbloquear o celular e a partir das mensagens constatamos que ele estava tendo relações amorosas com uma mulher casada e que ela, ao tentar enviar um ‘nudes’ para a vítima, acabou enviando para o próprio marido, que percebeu a traição e matou Joadson”, disse o titular da 1ª DT, Irineu Alves.

Além de amigos, os dois eram vizinhos. “Identificamos as câmeras do local e percebemos que se tratava da mesma pessoa. Deslocamos para a residência do autor e rapidamente prendemos ele em flagrante por homicídio qualificado”, explicou. O preso foi interrogado e após confessar o crime, foi autuado por homicídio.

(*Aratu on)