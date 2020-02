Mulher emagrece cerca de 40 quilos sem cortar prazeres; veja o antes e depois

Carnaval é quase sinônimo de glitter. O brilho já é presença garantida nas fantasias, nas maquiagens e até nos cabelos. Porém, de acordo com o relatório de tendências do Pinterest , são as unhas com glitter que vão chamar atenção durante os dias de folia.

Leia também: Unhas decoradas com pedras são a nova tendência de nail art entre as famosas

arrow-options Reprodução/Pinterest Segundo relatório do Pinterest, as unhas com glitter são grandes tendências para a folia de carnaval

Apesar de não serem nenhuma novidade no mundo da beleza, já que as unhas com glitter que vemos hoje são influência dos anos 2000, elas continuam com tudo. Além de serem extremamente fáceis de copiar, a moda tambem dá um toque divertido ao visual.

Que tal se inspirar nessa tendência para o carnaval ? Confira 5 ideias:

Unhas brancas com glitter

arrow-options Reprodução/Pinterest As unhas brancas prometem bombar no carnaval, especialmente se você aplicar glitter

A procura por “unhas brancas com glitter” no Pinterest aumentou 1600% – o que já dá mostra o quanto essa ideia vai bombar. Você pode tanto escolher aplicar glitter colorido ou neutro, como prata ou dourado, para dar um “up” no branco.

Unhas coloridas com glitter

arrow-options Reprodução/Pinterest As cores nunca saem de moda – ainda mais no carnaval – e são perfeitas para as unhas brilhantes

Se a ideia for chamar atenção, coloque a cor para jogo! Selecione aquele esmalte colorido ultrabrilhante para aplicar em todas as unhas ou apenas para fazer os detalhes. Independente de como escolher, o importante é manter o estilo.

Francesinha de glitter

arrow-options Reprodução/Pinterest Você pode apostar na tendência das francesinhas para aderir ao glitter nas unhas

Outra ideia que apareceu no relatório do Pinterest foi “unhas com glitter nas pontas”. A busca pelo termo cresceu pelo menos 1469%! Para copiar, você pode tanto apostar nas francesinhas clássicas – substituindo o esmalte branco pelo brilhante, claro -, ou usar uma esponja para dar batidinhas nas pontas das unhas, criando um degradê divertido.

Leia também: A tendência das unhas francesinhas está de volta! Inspire-se nestas 7 ideias

“Filha única” com glitter



arrow-options Reprodução/Pinterest Para aderir à filha única basta escolher uma unha e aplicar o esmalte brilhante sobre ela

Se você não quer ousar tanto assim, mas também não quer deixar o brilho de lado, pode apostar na “filha única”. A ideia aqui é pintar apenas uma unha com glitter, geralmente a do dedo anelar, para dar aquele destaque especial.

Unhas pretas com glitter

arrow-options Reprodução/Pinterest As procura por ideias de unhas pretas com glitter aumentaram 496% no Pinterest

Mesmo no carnaval, o esmalte preto faz sucesso. O Pinterest indica um aumento de 496% no número de buscas pela mistura dessa cor com o brilho. Isso quer dizer que mesmo se você não é muito fã das cores fortes e alegres, é possível aderir às unhas com glitter !