Mulher em trabalho de parto descobre amante do marido dando à luz no mesmo local

Francisco Guedes Bombini ainda é um bebê de apenas 3 anos, mas com a força de um herói. Com mais de 168 mil seguidores no Instagram, ele ficou conhecido pelos internautas como Super Chico, afinal, além de ser portador de síndrome de down, o pequeno venceu uma incrível batalha contra o maior vilão de 2020: o coronavírus.

Após 13 dias internado na UTI, em um hospital particular de Bauru , Chico teve alta na última quarta-feira (22), e foi transferido para a ala pediátrica, ao som de aplausos de médicos e enfermeiros . Toda a luta do bebê contra a doença foi registrada pela mãe, a advogada Daniela Guedes Bombini, de 46, e compartilhada nas redes sociais.

Ela conta que não esperava o sucesso das publicações. “Eu achei que fosse ficar uma coisa local”, disse em entrevista ao Portal Alto Astral. Com fotos com mais de 20 mil curtidas, Chico recebe diariamente mensagens de incentivo e apoio de seus seguidores, tudo registrado e comentado pela mamãe coruja.

Um pássaro? Um avião? Não, o Super Chico!

O pequeno Chico é um verdadeiro sobrevivente! Ainda no útero, o bebê foi submetido a sua primeira cirurgia para desobstruir o canal da bexiga. Por nascer prematuro, ficou três meses na entubação, onde sofreu uma displasia pulmonar. Desde então, já lidou com sete operações devido a problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo.

Daniela contou que a descoberta da síndrome de down aconteceu depois que o Super Chico nasceu. A partir disso, ele passou a ter um rotina que incluía muitas visitas ao hospital e cuidados especiais. Foi então que a advogada decidiu criar a conta no Instagram, como uma forma de poder se comunicar com amigos e familiares que pediam notícias dele.

“Quando eu postei o rostinho do Chico pela primeira vez teve muita curtida em solidariedade”, afirmou. Daniela acredita que o filho é uma inspiração para muitas pessoas, e comentou casos de seguidores com depressão ou de pais que também tem filhos com síndrome de down que encontraram um conforto nos registros do pequeno super-herói.

“A partir do momento que ajudou uma pessoa, a gente viu que valia a pena transmitir a nossa alegria”, revelou. Além das publicações, a família promove eventos beneficentes nos aniversários do filho.

A batalha contra o Covid-19

A comemoração do fim da batalha contra o coronavírus foi mais do que merecida, principalmente devido aos problemas de saúde de Chico. “No começo foi bem tenso, eu sempre estive muito otimismo em relação ao que ele passava, mas com a Covid, pela primeira vez eu fiquei com medo dele não conseguir”, explica a mãe.

Daniela acompanhou o Chico durante todos os dias de internação na UTI e, apesar de ser uma situação complicada, enfrentou de uma maneira tão forte quanto o próprio filho. Além disso, o apoio dos familiares e amigos foi essencial para a recuperação do bebê e para o sucesso que ele se tornou na internet. “Antes da pandemia ele recebia visitas todos os dias, veio gente de outras cidades e, até mesmo, de outros países”, revelou.

A advogada acredita que o poder do filho esteja no olhar e no sorriso . “Todos os dias ele me ensina alguma coisa, basta encarar o seu rosto que todos os problemas vão embora”, contou. Ela pretende continuar com as publicações nas redes e diz que elas já fazem parte da rotina da família.