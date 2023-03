Mulher é vítima de assalto relâmpago em São Mateus; PM recupera carro e prende suspeitos; vídeo

A Polícia Militar de São Mateus recuperou um veículo picape Toro/ Fiat na tarde desta segunda-feira (06) e prendeu os suspeitos que praticaram assalto relâmpago no Centro da Cidade.

O crime aconteceu na Rua João Bento Silvares, atrás do Supermercado Extrabom, onde os criminosos renderam uma mulher e a levaram juntamente com o veículo em direção a BR-101, sentido Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.

A vítima foi abandonada na antiga estrada que leva ao município barrense sem nenhuma lesão. Ela foi socorrida por um homem e resgatada pela Polícia Militar.

Após perseguição no Bairro Litorâneo, uma equipe da Força Tática encontrou o veículo abandonado em uma estrada da região. Os suspeitos fugiram por uma área de mata.

Outras equipes realizaram um cerco no Bairro Jambeiro e realizaram a prisão dos bandidos e durante vistoria no automóvel encontrara celulares, um revolver calibre 38, munições e dois cordões dourados.

Os indivíduos foram encaminhados para o plantão da 18º Delegacia Regional de Polícia de São Mateus e estão à disposição da justiça.

Vídeo do momento do assalto: