Mulher é queimada por recusar relacionamento com ex-colega de trabalho

34 minutos ago

Reprodução Correio 24h

Segundo a família, o suspeito dava em cima da vítima, mas ela deixou claro que não queria nenhum tipo de relacionamento

A auxiliar administrativa Mariele Vitória Alves de Lima, 22 anos, foi esfaqueada e teve o corpo queimado, nessa segunda-feira (2/3), por um ex-colega de trabalho, após se recusar a se relacionar com ele. O crime ocorreu em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

A vítima está internada na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na capital pernambucana.

Mesmo tendo sido demitido há cerca de 30 dias, o suspeito invadiu o antigo local de trabalho e atacou a mulher com golpes de faca. Em seguida, conforme relatos de testemunhas, ele jogou “thinner”, uma mistura de solventes orgânicos usada para diluir tintas, sobre ela e ateou fogo.

