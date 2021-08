Mulher é proibida de entrar em zoológico após “caso” com chimpanzé

Um zoológico belga proibiu uma mulher de visitar a exibição de chimpanzés do parque devido a um “caso” com um dos primatas (é isso mesmo que você leu!). Um chimpanzé chamado Chita chegou ao zoológico de Antuérpia, na Bélgica, há 30 anos. Nos últimos quatro anos, uma mulher chamada Adie Timmermans visitou o primata todas as semanas, desenvolvendo um vínculo estreito com o animal. As informações são da revista People.

“Eu amo aquele animal e ele me ama. Não tenho mais nada. Por que eles querem tirar isso?”, questionou Timmermans em entrevista ao Newsweek. “Direi apenas que estamos tendo um caso”.

De acordo com o veículo, o “caso” mencionado por Adie envolveu o primata e a mulher acenando e mandando beijos um para o outro de lados opostos do vidro ao redor do recinto do macaco. O zoológico recentemente expressou preocupação com a amizade, alegando que está afetando negativamente o relacionamento de Chita com os outros chimpanzés do zoológico.

“Quando Chita está constantemente ocupada com visitantes, os outros macacos o ignoram e não o consideram parte do grupo, embora isso seja importante. Ele então fica sozinho fora do horário de visita”, disse o zoológico ao tabloide.

“Um animal que está muito focado nas pessoas é menos respeitado por seus pares. Queremos que Chita seja um chimpanzé o máximo possível”, acrescentou o porta-voz da instalação.

O Zoológico da Antuérpia observou que o fascínio de Chita pelos humanos está presente porque ele era um animal de estimação antes de entrar nas instalações. A instituição já proibiu a mulher de fazer contato com Chita para priorizar seu bem-estar.