Mulher é presa suspeita de matar o marido com golpe de canivete

Uma mulher de 21 anos foi presa suspeita de matar o marido, de 22 anos, com golpe de canivete, no bairro Vista da Serra I, na Serra, no início da tarde desta segunda-feira (6). O crime teria acontecido, segundo ela, após uma discussão. De acordo com moradores ouvidos pela TV Gazeta, a briga teria começado porque o homem teria dado “palmadas” no filho dela, uma criança autista.

O nome do homem morto não está sendo informado para preservar a identificação da criança que teria sofrido a suposta agressão. De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, os agentes encontraram o corpo dele no chão do quarto do casal.

No momento que os policias chegaram, a mulher estava com um lenço tentando estancar o sangramento causado pelo canivete na vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o homem já estava sem vida.

Aos militares, ainda segundo relatado no Boletim de Ocorrência, a mulher disse apenas que estava discutindo com o marido e não tinha a intenção de matá-lo. Ela foi levada para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.