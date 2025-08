Mulher é presa por transportar filha de 2 anos dentro de mala

Uma mulher de 27 anos foi presa neste domingo (3) na Nova Zelândia após ser flagrada transportando a própria filha, de apenas dois anos, dentro de uma mala durante uma viagem de ônibus. Ela foi acusada de abuso infantil e negligência.

O caso ocorreu na rodoviária de Kaiwaka, localizada a cerca de 100 quilômetros ao norte de Auckland. O motorista do ônibus percebeu algo incomum ao notar que uma das bagagens, guardada em um compartimento externo do veículo, se movia. Desconfiado, ele acionou imediatamente a polícia.

“Quando o motorista abriu a mala, encontrou uma menina de dois anos”, relatou um policial local. A criança, embora visivelmente abalada, não apresentava ferimentos aparentes. “Ela estava com muito calor, mas, fora isso, parecia fisicamente ilesa”, acrescentou o agente. A menina foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

As autoridades investigam as circunstâncias do ocorrido. A mãe permanece detida e pode responder a acusações formais nas próximas horas. O caso gerou grande repercussão no país e reacendeu o debate sobre proteção à infância e saúde mental materna.