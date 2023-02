Mulher é presa por esfaquear o marido e alega já ter sido vítima de inúmeras agressões

Segundo a mulher, ela agiu em legítima defesa e ainda relatou um histórico de agressão constante durante os dez anos de relacionamento

Uma mulher foi presa na última quarta-feira (22) após esfaquear o marido durante uma discussão entre o casal. O caso aconteceu na casa da família, no bairro Bela Aurora, em Cariacica.

Segundo a agressora, a discussão foi motivada pelo ciúme excessivo do marido. Além disso, ela alegou que agiu em legítima defesa.

Em entrevista à reportagem da TV Vitória, a vítima, um comerciante de 35 anos, disse que não sabe o motivo do crime, mas que insistia no relacionamento pois acreditava que as coisas iriam melhorar.

Já a suspeita, relatou um histórico de agressão constante contra ela e também contra seus filhos, uma menina de 11 anos e um menino de 8, durante os dez anos do relacionamento do casal.

Somente o menino é filho do homem agredido e, segundo a dona de casa, mesmo grávida, ela sofria agressões. Ela acabou não o denunciando pois acreditava na mudança de comportamento do então marido.

A suspeita foi presa em flagrante pela Polícia Militar e foi encaminhada a Delegacia Regional de Cariacica. A mãe dela pagou uma fiança no valor de R$ 2 mil e, então, a mulher foi liberada.