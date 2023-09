Mulher é presa por esconder corpo em geladeira por sete anos

Durante uma ação de reintegração, a polícia identificou que uma mulher mantinha um corpo escondido na geladeira dentro de casa, em Sergipe. A suspeita foi presa.

Uma mulher de 37 anos foi presa em Aracaju, Sergipe, por manter o corpo de um homem dentro da geladeira da própria casa. A polícia descobriu o crime durante uma reintegração de posse no bairro Suíça na quarta-feira (20).

De acordo com as informações, o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição quando o oficial de Justiça entrou na casa da suspeita. A mulher mantinha o corpo no local há mais de sete anos.

A acusada tentou cortar os próprios pulsos após a abordagem e foi encaminhada para um hospital. Em seguida, ela foi presa em flagrante.

Na delegacia, a mulher contou que escondeu o corpo na geladeira em 2016, mas negou ter causado a morte da vítima.

Ela identificou a vítima como um idoso que morava com ela, mas a polícia aguarda exames de DNA para confirmar quem é a pessoa morta.

“Ela fala que não matou, que eles conviviam em harmonia e que ela teria saído para trabalhar, e quando ela teria retornado para o apartamento em que eles viviam, ela teria encontrado ele morto. Por medo do julgamento das pessoas, ela informa que teria guardado o corpo dele na geladeira, porque ela ficou com medo do que as pessoas poderiam dizer a respeito dela”, disse Roberta Fortes, delegada do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa de Aracaju.

A suspeita morava com a filha de 4 anos na casa. A menina foi entregue para o Conselho Tutelar e ficará com um membro da família, segundo a polícia.

Os vizinhos relataram que sentiam mau cheiro por causa do acúmulo de lixo no local, mas que não sentiram o cheiro do cadáver no tempo em que viveram ali.

A mulher foi presa em flagrante por ocultação de cadáver e maus tratos, a situação de vida no local foi considerada “insalubre” para a criança.