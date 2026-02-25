Mulher é presa por decepar dedos dos pés da mãe por motivos religiosos

A vítima contou inicialmente a policiais militares que as amputações teriam sido provocadas por uma queda para enganar as autoridades

Uma moradora de Itaperuna, no noroeste do Rio de Janeiro, foi presa nesta terça-feira (24/2) acusada de decepar quase todos os dedos dos pés da própria mãe. A prisão foi realizada no próprio município por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ).

A Polícia Civil não informou a data exata do crime. Segundo a PCERJ, a mulher procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Guaritá para comunicar os ferimentos e pedir socorro para a mãe.

No endereço onde mãe e filha moravam, a vítima contou inicialmente a policiais militares que as amputações teriam sido provocadas por uma queda. No entanto, essa versão foi descartada devido à gravidade das lesões.

Câmeras de monitoramento

Após o início das investigações, a suspeita afirmou que uma conhecida da cidade de Macaé, no Norte Fluminense, teria cometido o crime. A hipótese também foi desconsiderada pelos agentes, já que câmeras de monitoramento da região não registraram a entrada ou saída de nenhuma terceira pessoa pela única porta do imóvel.

De acordo com a PCERJ, apenas mãe e filha residiam na casa, e os quartos eram separados por uma parede. A perícia apontou que não houve sinais de arrombamento e constatou que o chão da residência havia sido lavado, fato admitido pela própria acusada.

A moradora de Macaé citada na denúncia foi ouvida pelos policiais e negou qualquer participação. Segundo as investigações, havia uma desavença entre ela e a suspeita por motivos religiosos. Ainda conforme a Polícia Civil, vizinhos relataram que a presa apresentava delírios, afirmando ver a conhecida com frequência.

A mulher — cuja identidade não foi divulgada — foi autuada em flagrante pelo crime de lesões gravíssimas contra a própria mãe, no contexto de violência doméstica. O caso segue sob investigação da 143ª DP (Itaperuna).

