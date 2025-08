Mulher é presa pela PM com quase 9 kg de drogas em Cachoeiro

Durante patrulhamento no bairro Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, equipes da Força Tática do 9º Batalhão abordaram uma mulher suspeita de transportar drogas em uma mala. A ação ocorreu na quarta-feira (31), após denúncia indicando que a suspeita, vinda do estado do Rio de Janeiro, havia desembarcado no posto Shangrilá.

Com base nas características repassadas, os militares localizaram a mulher no local indicado e realizaram a abordagem. Na busca pessoal, foram encontrados 11 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 8,76 kg, além de duas pedras de crack, com peso estimado em 220 gramas.

A suspeita foi conduzida à delegacia, junto ao material apreendido. A Polícia Militar segue atuando de forma intensiva no combate ao tráfico de drogas na região.

