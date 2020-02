Mulher é presa após simular sintomas do coronavírus para ser prioridade em UPA

arrow-options Cb Estevam/CComSEx Brasil conta com mais de 300 mil homens ativos nas Forças Armadas

A defesa internacional da Amazônia pela França é alvo das preocupações da elite militar brasileira. O país é visto como fonte principal de ameaça estratégica para o Brasil nos próximos 20 anos. Há previsão de instalações de bases americanas no Brasil, guerras e ataque contra o Rock in Rio de 2039, além de ataque com um coronavírus.

A minuta sigilosa ” Cenários de Defesa 2040 ” foi colhida pelo Ministério da Defesa com 500 entrevistados em 11 reuniões realizadas no segundo semestre de 2019, de acordo com a Folha de São Paulo .

O documento será usado como base para a revisão em curso da Estratégia Nacional de Defesa , que deve ser entregue ao Congresso até junho de 2020. As visões podem ou não ser acatadas pela pasta, mas traduzem o desejo dos participantes das reuniões com comandos militares, organizadas pela Escola Superior de Guerra .

Com 45 páginas, o documento traz considerações realistas e hipóteses delirantes, segundo a Folha, que teve acesso direto ao texto. O alinhamento do Brasil aos Estados Unidos com ou sem restrições orçamentárias para defesa e relacionamento global do país estão entre os cenários previstos.

Ameaça constante

A frança é tida como a única ameaça constante em todas as hipóteses. O cenário é reflexo do embate entre Bolsonaro e o presidente Emmanuel Macron no segundo semestre de 2019, durante a crise dos incêndios no país. À época, o francês sugeriu a internacionalização da Amazônia .

Não há, contudo, o que aconteceria se os países chegassem a disputar a área. O texto ignora que a França é a principal parceira militar do Brasil, com a qual mantém acordos de produção de submarinos e helicópteros.

Outra hipótese sustentada é que o Brasil conseguiria irritar os ultranacionalistas do Sudeste Asiático em um futuro próximo. A resposta à isso seria o espalhamento do coronavírus que provoca a Sar (Síndrome Respiratória Aguda Grave) durante a edição do Rock in Rio de 2039.

Outra previsão hipotética para a saúde do país é o envio do bacilo antraz em cartas para o ministro da Defesa em 2039. O fato está baseado no que aconteceu nos Estados Unidos após o 11 de Setembro de 2001 .

Essa é a primeira vez que o Ministério da Defesa está responsável pelo estudo. No Brasil, historicamente, o Exército que ocupava o papel das previsões estratégicas.