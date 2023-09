Mulher é presa após roubar mais de R$ 5 mil em picanha; Vídeo

Segundo depoimento de funcionários, a suspeita furta peças de picanha e chocolate na mesma unidade do mercado desde julho deste ano

Uma mulher de 57 anos foi presa em flagrante, na manhã desta terça-feira (12/9), após furtar diversas peças de picanha de um supermercado em Samambaia, no Distrito Federal.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a suspeita se aproxima do açougue do estabelecimento, abre uma bolsa preta, que carrega no ombro, e começa a enchê-la com as peças da carne.

Vídeo:

No momento em que foi detida, a mulher disse à polícia que cometeu o crime em um “momento de fraqueza”. No entanto, segundo funcionários do estabelecimento, a suspeita vem cometendo os furtos desde julho deste ano e já teria se apropriado de 70 peças de picanha – equivalente a R$ 5.512 – além de uma série de barras de chocolate.

Em agosto, inclusive, a investigada teria sido flagrada furtando o doce, momento em que devolveu a mercadoria. Ela foi encaminhada à 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia), onde foi autuada por furto.