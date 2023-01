Mulher é presa após matar namorado com facada no peito

De acordo com a polícia, suspeita cometeu o crime durante uma visita à casa do namorado, de 52 anos, em Rondonópolis (MT)

Uma mulher de 20 anos foi presa, nessa segunda-feira (23/1), suspeita pelo homicídio do namorado Edésio Silva Arantes, de 52 anos. A vítima foi encontrada morta a golpes de facada no dia 27 de outubro de 2022, na porta da própria residência, no Jardim das Paineiras, em Rondonópolis (MT).

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi até a casa do companheiro e o chamou no portão. Quando Edésio saiu, recebeu um abraço da investigada e foi atingido por um golpe de faca logo em seguida.

O homem não teve qualquer chance de defesa. Ele foi socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital de Rondonópolis. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima, uma idosa de 79 anos, presenciou o crime.