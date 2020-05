Mulher é presa após esfaquear a mãe e dar garrafada em padrasto

De acordo com as informações, a confusão teve início entre os três por conta que sua mãe não aceitava a amizade da filha com outra mulher.

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde na última segunda-feira, 18 de maio, após esfaquear a própria mãe e ter agredido seu padrasto com uma garrafada. O caso aconteceu na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí.

A acusada, identificada como Leidiane Mendes dos Santos, foi presa após uma discussão entre os três, pois a mãe, de acordo com as informações, não aceitava a amizade da filha com outra mulher. A mãe foi surpreendida com um golpe de faca no braço esquerdo e padrasto foi brutalmente agredido com uma garrafada na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu Leidiane que em seguida foi conduzida para Central de Flagrantes, para os procedimentos cabíveis.

(*Meio Norte)