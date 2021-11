Mulher é presa ao deixar bebê amarrada dentro de carrinho e no frio em Linhares

Uma criança, que não teve a idade divulgada, foi encontrada por policiais militares no sereno, suja e com frio na madrugada deste domingo (14), no bairro Interlagos, em Linhares. A mãe foi presa.

De acordo com informações da Polícia Militar, a criança estava amarrada no carrinho de bebê, no quintal de uma casa. A menina ainda estaria chorando muito e com o rosto avermelhado devido ao frio que, de acordo com a ocorrência, era de cerca de 18 °C.

A Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia de maus-tratos. Quem denunciou informou aos policiais que abrigou a mulher e a filha em sua casa, por ela ter sido despejada da residência em que morava com a criança.

De acordo com o portal Nova Onda Online, a testemunha afirmou que a mãe não cuidava da menina. O Conselho Tutelar foi acionado.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança estava embriagada e ofereceu resistência à prisão. A mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia Regional de Linhares.