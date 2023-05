Mulher é morta na frente da filha, de 6 anos; ex é principal suspeito

De acordo com testemunhas, o ex-companheiro de Thaysnara Rayssa Trindade não aceitava o fim do relacionamento

Uma mulher de 23 anos foi assassinada na frente da filha dela, de apenas 6 anos, na madrugada desta terça-feira (23), em Betim, na região metropolitana de BH. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito de ter cometido o crime é o ex-companheiro dela, de 38. As informações são de O Tempo.

De acordo com a PM, a criança foi quem pediu ajuda a familiares que moram perto da residência, no bairro Vila Cristina. Ela contou que estava com a mãe, Thaysnara Rayssa Trindade, no quarto, quando o homem entrou na casa nervoso e armado. A menina conseguiu sair correndo e, aos gritos, pedia por socorro. Já a jovem foi atingida por um tiro na nuca e morreu no local.

Testemunhas relataram à PM que Thaysnara teve um relacionamento com o suspeito por algum tempo, mas que brigas e agressões eram constantes da parte dele. A vítima terminou o namoro, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. O homem tem diversas passagens pela polícia, mas os crimes não foram divulgados. Há uma semana, ele teria invadido a casa da jovem e furtado as chaves da residência.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Betim. A filha dela está sob a guarda de parentes.

Já o suspeito segue foragido, mas é procurado pela polícia.