Mulher é morta espancada por vizinhos durante briga generalizada

A vítima foi identificada como Celine Almiram Almada Duarte. Ao g1, fontes ligadas à Polícia Civil informaram que a briga começou por causa de um desafeto entre a mulher que foi morte e uma vizinha.

As duas mulheres estavam no mesmo local, quando começaram a se desentender, de acordo com o Boletim de Ocorrência. Logo a briga generalizou e várias pessoas começaram a confusão. A Polícia Militar foi acionada para conter a discussão, no local policiais usaram spray de pimenta para separar as pessoas.

Celine foi socorrida e levada para hospital pelo próprio marido. Equipe médica informou que a vítima chegou morta ao pronto-socorro. As informações preliminares da Perícia Técnica aponta que Celine foi morta com uma fratura grave na coluna cervical.