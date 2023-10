Mulher é morta com vários tiros dentro de carro no Norte do ES

Uma mulher identificada como Damiana Conceição dos Santos, foi assassinada a tiros dentro de um carro, na tarde deste sábado (7), na comunidade de Fátima, na Zona Rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O corpo da vítima ficou caído no banco passageiro, ao lado do motorista.

Segundo a Polícia Militar, o motorista Fiat Uno Way vermelho, Damiana e o filho de 12 anos, vieram das compras em Jaguaré para buscar umas roupas na casa de uma amiga, na comunidade de Fátima. Ao parar o carro para que Damiana e o filho descessem em frente a casa da amiga, ocupantes de um Siena preto que vinha atrás do Fiat desceram e começaram a atirar pelo lado do motorista. O condutor relatou que conseguiu se abaixar e sair pela porta dianteira do carona. Os atiradores que começaram a atirar pelo lado do motorista foram para o lado do carona, e dispararam mais vezes contra a vítima, que faleceu no local.

Ainda segundo a PM, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), foi acionada, e constatou o óbito da vítima. O local foi isolado e a perícia acionada.

A reportagem apurou que Damiana não tinha passagens pela Justiça, e não tinha envolvimento com drogas. A suspeita da polícia, é que ela tenha sido morta por engano.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”.