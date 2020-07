Mulher é morta após pedir que homem pare de soltar fogos

Google Street View Caso ocorreu em avenida do Brooklyn, nos EUA

Uma mulher de 33 anos morreu nesta sexta-feira (17) após ser alvejada por um homem que soltava fogos no bairro do Brooklyn, em Nova York. Shatavia Walls, de 33 anos, que passou 10 dias internada no hospital, teria pedido que o homem parasse de soltar os fogos por causa do barulho.

Segundo a polícia, o suspeito do crime, que não teve identidade revelada, teria ouvido as reclamações de Shatavia, entrado em casa e retornado com um revólver. Ele disparou oito vezes contra a mulher, que tentou fugir, mas não conseguiu.

O marido dela, Kelvin Hernandez, também foi atingido pelos tiros, mas sobreviveu. O homem que cometeu o crime está foragido desde o dia 7 de julho e é procurado pela polícia.