Mulher é morta a tiros em Conceição da Barra

Uma mulher morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira (18), no bairro São Jorge, distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. A região é a mesma onde quatro pessoas foram assassinadas dentro de um bar no último fim de semana.