Mulher é morta a facadas pelo ex em provador de loja no Norte do ES

Sabrine Paixão de Lírio havia se separado do ex-marido há pouco tempo e estava juntando dinheiro para ir para a casa do pai, em Minas Gerais. O casal tinha duas filhas, de 8 e 10 anos.

Uma mulher de 27 anos foi morta a facadas pelo ex-marido dentro do provador de roupas da loja em que trabalhava no bairro São José, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, no final da manhã desta quarta-feira (25). Sabrine Paixão de Lírio trabalhava fazendo a limpeza do comércio quando, segundo a polícia, Alan Pinto Miranda, de 29 anos, entrou no estabelecimento e a atacou.

De acordo com a dona da loja de roupas, que não quis ser identificada, o casal tem duas filhas, de 8 e 10 anos.

Cerca de 45 dias antes, Sabrine havia se separado de Alan, que não aceitava o fim do relacionamento de 14 anos. A mulher não morava mais com o ex-marido. + Segundo a Polícia Civil, no dia 3 de janeiro deste ano Sabrine fez um boletim de ocorrência contra Alan, que invadiu a casa onde ela morava e quebrou diversos objetos, além de fazer ameaças e importunações. A mulher conseguiu, então, uma medida protetiva contra o ex-marido. A empresária disse ainda que Sabrine planejava se mudar de casa para morar com o pai, em Minas Gerais, pediu demissão de uma padaria que trabalhava e, enquanto isso, fazia bicos para juntar dinheiro suficiente para viajar com as filhas. Sabrine receberia o dinheiro da rescisão com a padaria nesta quarta-feira (25), disse a dona da loja. No momento do crime, segundo a chefe da vítima, apenas ela e Sabrine estavam no local. Alan invadiu o estabelecimento e pediu que a empresária não reagisse porque, do contrário, ela também seria morta. Em seguida, o homem levou Sabrine para o provador, onde deu três facadas no peito de Sabrine e uma na cabeça. Sabrine não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A dona do estabelecimento acionou a Polícia Militar, que conseguiu localizar Alan cerca de duas horas após o crime, às 14h10.