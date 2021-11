Mulher é morta a facadas durante suposto encontro amoroso

Crime aconteceu na casa do principal suspeito, que é o homem com o qual ela mantinha um relacionamento.

Uma mulher de 45 anos identificada como Eliana do Nascimento, foi morta a facadas na noite desta sexta-feira (12) em uma casa da Rua Santa Catarina, no bairro Planalto Serrano, na Serra, na Grande Vitória.

O suspeito do crime é o morador da casa, um homem com o qual a vítima mantinha um relacionamento, de acordo com os vizinhos. O suspeito fugiu do local.

A mulher assassinada não morava no local. Os vizinhos contaram que a casa dela também fica no bairro, mas que a vítima costumava passar alguns dias na companhia do homem.

Os moradores disseram ainda que o suspeito é idoso, possui dificuldades de locomoção e que tanto quanto a mulher costumavam consumir bebida alcoólica, mas não causavam problemas na vizinhança.

O crime aconteceu no quintal da casa. O irmão do suspeito estava em um quarto da casa na hora do crime, mas não presenciou a cena. Nem ele e nem os familiares da vítima quiseram conversar com a equipe de reportagem.