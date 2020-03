Mulher é incendiada por companheiro durante festa de casamento

A vítima, de 57 anos, está internada em estado grave. Os dois são caseiros de um local alugado para eventos

Durante uma festa nesse domingo (01/03/2020), uma mulher de 57 anos foi incendiada pelo próprio companheiro, Ioneto de Moura Silva, de 49 anos. O caso aconteceu em Indaiatuba (SP). As informações são do portal UOL.

Ela e o suspeito eram caseiros de um local alugado para eventos. Quem comemorava a festa de casamento era o jardineiro Vinícius Santos Miguel, de 29 anos. Ele disse que conhece o casal há cerca de oito meses. O rapaz e dezenas de convidados ajudaram no socorro da mulher em chamas.

“Ela foi chamar ele para entrar, para parar de incomodar o pessoal. Ele estava transtornado e falando que não ia entrar. Falou que ia atear fogo no trator e discutiu comigo. Eu virei as costas e fui embora para evitar confusão. Voltei para o sítio e, quando entrei, estava conversando com o pessoal e vimos uma fumaça preta subindo lá de baixo. Quando olhei, ela estava rolando no chão pegando fogo”, disse o homem. Ela havia sido encharcada de gasolina.