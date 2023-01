Mulher é imobilizada pelo marido para vizinho praticar estupro

Uma mulher de 43 anos foi imobilizada pelo marido para que um vizinho praticasse estupro no interior de SP; os dois homens foram preso

Uma mulher de 43 anos foi imobilizada pelo próprio marido para que um vizinho praticasse estupro em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, durante as festividades do Réveillon.

A informação foi publicada pelo portal G1. O crime teria ocorrido no sábado (31/12), quando Polícia Militar foi acionada pelo filho da vítima e prendeu os dois homens em flagrante, segundo a publicação.

Vítima de violência sexual, a mulher passou por atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo. Os suspeitos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ourinhos, também no interior paulista.

Aumento de casos

Entre janeiro e novembro de 2022, o dado mais recente, São Paulo registrou um total de 11.651 casos de estupro, de acordo com estatísticas da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O número representa um aumento de 7,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando 10.817 ocorrências haviam sido notificadas.